Tra parola scritta e web: "Disegnate Ferrara del futuro, sono necessarie le vostre idee"

"Un’idea per custodire l’acqua. Ci troviamo davanti spesso situazioni limite anche a causa dei cambiamenti climatici. Con condizioni di mancanza d’acqua, come è successo con la siccità qualche anno fa, oppure – l’altro estremo – di abbondanza come è avvenuto con l’alluvione della Romagna, che ha toccato anche i nostri territori anche se in maniera non così drammatica. Il mio suggerimento agli studenti è questo. Provare a cimentarsi, scrivere, proporre con i loro articoli e le loro pagine un progetto per custodire questa risorsa preziosissima per il pianeta, per la vita, per la nostra stessa economia", così Ruggero Villani, direttore di Confcooperative Ferrara, si rivolge ai ragazzi ormai ai nastri di partenza per cimentarsi con il nostro campionato di giornalismo.

L’acqua, un bene che condiziona il futuro?

"Sì, certamente – risponde – questo potrebbe essere un titolo in un argomento di più ampio respiro che potrebbe essere racchiuso in un altro titolo"

Quale?

"Invito i nostri giovani a progettare la Ferrara del futuro, magari non è un tema così originale. Ma potrebbero essere originali le risposte degli alunni, abbiamo bisogno della loro immaginazione, della loro creatività. Serve una ventata di novità"

Si parte. Gli studenti provano a fare i giornalisti, quanto è importante per lei il valore della scrittura?

"E’ cruciale. Vorrei citare don Milani, quando diceva che la parola crea i presupposti per la libertà. Per lui l’uso cosciente della parola era strumento di libertà e fraternità. La scrittura allarga gli orizzonti, una gamma maggiore di parole, di conoscenza, allarga il pensiero, le nostre scelte"

Dalla carta stampata al web, due media che si integrano. Il giornale cartaceo ha ancora una sua forza e identità?

"Sono due media diversi. Bene il web per l’immediatezza, per l’aggiornamento in tempo reale. Ma l’approfondimento, la conoscenza vera si fa sulla carta, sul giornale cartaceo. Bene quindi qui professionisti che scrivono per approfondire, per farci entrare dietro le pieghe di una realtà. Il web è fuggevole, passa e va"

In Italia si legge sempre meno, cosa fare per incentivare la lettura di giornali e anche dei libri?

"I libri, una ricchezza. Siamo davanti ad una grande sfida educativa che dovrebbe partire dalle scuole. Scuole che sono luogo di democrazia. La lettura inoltre crea un alfabeto emotivo che i ragazzi, chiusi tra le pareti dei Social, stanno perdendo. La lettura ci dà gli strumenti per creare rapporti, crea empatia, ci rende in un certo senso più felici. E anche qui rivolgo un appello alla scuola, perché abitui i ragazzi alla lettura. Si faccia carico di questa grande missione educativa, in un luogo che come ho detto prima è uno spazio di democrazia".