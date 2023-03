Tra politica e ricordi Casini al Ridotto: "Tornare al territorio, come faceva la Dc"

di Federico Di Bisceglie "A son partì moroteo, a son turnà doroteo". Lo dice con un accenno di sorriso, ma lo scroscio di applausi è immediato. Di Dario Franceschini pochi conoscono la vena ironica, ma gli aneddoti raccolti nel libro di Pier Ferdinando Casini (‘C’era una volta la politica’), lo riportano in un altrove fatto di ricordi e amicizie. "Perché allora, facendo politica, si costruivano amicizie". In quel caso si trattava di un viaggio di ritorno da un congresso dei giovani Dc a Bergamo. "Un viaggio interminabile, a bordo di una Prinz", dice l’ex ministro, ma parte di quel "percorso formativo che spesso manca alla politica di oggi", aggiunge Casini. Tra loro c’è una consuetudine cementata in anni di cammino comune. "Come ha ben detto Dario", "come giustamente sostiene Pier". È così: un continuo palleggiarsi la scena senza mai mettersi in ombra. Due primi attori, co-protagonisti. Il regista della serata (organizzata al ridotto dell’Abbado, gremito, e resa possibile grazie alle fondazioni Carli ed Estense oltre che alla sponsorship di ‘Le Stagioni d’Italia’) è Paolo Bruni a cui spettano gli onori di casa. Ma quasi tutti, ieri sera, si sentivano un po’ a casa. Perfino il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni...