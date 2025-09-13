Tra riflessioni, big della politica e sapori. Al via la festa dell’unità

Al via la festa dell’Unità nell’area del baluardo di IV Novembre. Il taglio del nastro, ieri pomeriggio, alla presenza dei volontari e i vertici del Pd. In testa la segretaria Giada Zerbini, oltre ai segretari provinciali e regionali, Nicola Minarelli e Luigi Tosiani, i consiglieri regionali Marcella Zappaterra e Paolo Calvano. La festa è organizzata dal Pd comunale di Ferrara. E ha preso il via ieri al baluardo di IV Novembre, proseguirà fino al 21 settembre. Al termine dell’inaugurazione apertura del bar, alle 19.30 si sono aperte le porte dell’osteria della festa. Quasi cento i volontari. La serata è proseguita con un panel, protagonisti la segretaria del Pd Ferrara, Giada Zerbini e il criminologo di Oxford professor Federico Varese. Chiusura con il presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale. Il programma politico e di approfondimento prosegue nel tardo pomeriggio e serata di oggi. Al centro i temi dalla mobilità alla qualità della vita, passando per le scelte urbanistiche, che vedrà protagonisti i consiglieri comunali, assieme a Maurizio Ravani (Sunia), l’architetto Beatrice Querzoli, Sofia Gualandi (Adi) e Roberto Zapparoli.

Due gli appuntamenti promossi dalle Donne Democratiche. Il primo, alle 21, di oggi con Susanna Camusso e coordinato dalla consigliera regionale Dem, Marcella Zappaterra. Il secondo con Francesca Valeri (Università di Verona). Le riflessioni sullo sviluppo saranno affidate al panel con Patrizio Bianchi alle 18.30 del 14 settembre. Attesa per la segretaria nazionale Elly Schlein, il 18 settembre alle 19. Mentre il giorno prima, oltre al panel sulle droghe con il docente Andrea Pugiotto e il presidente onorario della società della Ragione Franco Corleone, alle 21 è prevista la presentazione dell’ultimo libro di Pier Luigi Bersani. Sempre alla stessa ora del giorno prima, ospiti sul palco l’eurodeputato Stefano Bonaccini assieme al capogruppo Pd in Regione, Paolo Calvano. Si parlerà di lavoro il 20 settembre alle 18.30 nel panel moderato dal capo della redazione de Il Resto del Carlino, Cristiano Bendin con Maria Cecilia Guerra (deputata Pd), Giovanni Paglia (assessore regionale), Daniele Bertarelli (Legacoop), l’imprenditore di Confartigianato Andrea Lazzari e il segretario della Uil Massimo Zanirato.

Mario Tosatti