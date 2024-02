Tra riti e devozione. Messa e processione per onorare San Biagio

Villanova ha festeggiato il patrono San Biagio con una messa ieri pomeriggio e una processione che si è svolta davanti alla chiesa. Hanno celebrato don Kevin Ongagna e don Giovanni Pisa, presidente Unità pastorale Madonna delle Grazie.

Il culto del vescovo e martire Biagio è molto diffuso, a cominciare da Milano, ma anche il nostro paese conserva una storia e testimonianze di fede e devozione al Santo davvero ragguardevoli. Una bellissima statua in una nicchia al centro dell’abside sopra l’altare maggiore. Secondo i documenti dell’archivio parrocchiale la statua è stata acquisita nella seconda metà dell’ ‘800, modellata e dipinta secondo i modi della bottega di decorazioni faentina Graziani. In sacrestia si conserva un quadro raffigurante San Biagio, opera del pittore centese Alessandro Candi che la dipinse nel 1848. Il quadro è stato restaurato una ventina di anni fa dal maestro Raffaele Diegoli su commissione del parroco Don Fabio Soncin. La devozione a San Biagio, che fu medico e vescovo armeno di Sebaste si deve al suo potere taumaturgico delle gole. Mentre Biagio andava al martirio, attorno al 316 dc, durante la persecuzione di Diocleziano contro i cristiani per contrasti tra Costantino e Licinio, una donna gli portò il figlioletto che stava soffocando per una lisca di pesce che gli si era conficcata in gola. San Biagio lo benedisse e la sua benedizione fu miracolosa per il bimbo. Per questo motivo il giorno della festa di solito il sacerdote tocca la gola dei fedeli con l’imposizione di due candele incrociate. In questa occasione, il sacerdote ha benedetto la gola dei presenti con la reliquia di San Biagio conservata nella chiesa di Villanova. San Biagio è anche il protettore degli animali, per questo è anche patrono dei veterinari e delle attività agricole. Nella canonica un buffet preparato dai volontari della parrocchia.