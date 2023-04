Tra sacro e profano, ultimo appuntamento della rassegna ’Polifonie’

’Polifonie’, così è intitolato il ciclo di incontri sulla musica corale organizzato dal dipartimento di teoria e analisi, composizione e direzione del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, sotto la guida del professor Michele Napolitano. Per l’appuntamento finale di oggi, alle 18,30, alla sala della musica, è prevista una lezione – concerto dal titolo “Vittore Veneziani: tra sacro e spirituale”, a cura di Teresa Auletta, direttrice dell’Accademia Corale Vittore Veneziani e della dottoressa Laura Zanoli, bibliotecaria del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, con la partecipazione dell’accademia corale “Vittore Veneziani”, che eseguirà brani tratti dalla “Messa 1946” e dai “Canti Spirituali di Israele” dello stesso Veneziani.

Nell’ottica di valorizzazione dei fondi musicali presenti nella biblioteca, il Conservatorio Frescobaldi di Ferrara ha inaugurato un percorso di ricerca e produzione artistica inerente la figura di Vittore Veneziani, illustre musicista ferrarese noto principalmente per aver diretto il coro del Teatro alla Scala di Milano tra il 1921 e il 1953. Meno conosciuta è invece la sua attività di compositore la cui produzione, in gran parte di carattere vocale, è custodita nel relativo fondo presso la biblioteca del Conservatorio. Studiare la figura di Vittore Veneziani e la rete di relazioni a lui connessa significa non solo riconsegnare la memoria storica di una delle figure più raffinate e significative della musica italiana, ma anche ricostruire un tassello del contesto storico-politico.