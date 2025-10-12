Tra sapori e monumenti. Palazzi a porte aperte, turisti in coda per ore. In piazza con i volontari

Dalla vetrina delle associazioni in piazza Ariostea all’elogio della bellezza con le giornata del Fai. Senza dimenticare i sapori, con le bancarelle sul listone dedicate al cibo. Un fine settima da vivere in città.

Giornate Fai di Autunno, edizione ricca di aperture straordinarie a cura della delegazione di Ferrara. Porte aperte e file davanti ai palazzi ieri ed anche oggi nei due palazzi simbolo della storia di Ferrara, entrambi inseriti nell’addizione Erculea. Palazzo da Castello Prosperi Sacrati, denominato dalle famiglie che lo hanno voluto e abitato nell’area cittadina del famoso quadrivio, e Palazzo Bevilacqua Massari, al cospetto dell’attuale piazza Ariostea. Evento riservato ai giovani si è svolto venerdì a Palazzina Marfisa d’Este in corso della Giovecca.

Volontari in prima fila. 65 le associazioni che hanno preso parte, in piazza Ariostea, a ’Volontariato in festa’. Quest’anno il filo conduttore della manifestazione è stato il tema del dono, declinato nei suoi molteplici aspetti dai volontari delle realtà associative cittadine, che porteranno in piazza laboratori e tante iniziative per incontrare la comunità. L’evento aderisce al Giorno del Dono, istituito per legge il 4 ottobre ogni anno, promosso dall’Istituto Italiano della Donazione per diffondere e celebrare i valori della solidarietà e della donazione in tutta Italia. Un’edizione record, alla regia Centro Servizi per il Volontariato Terre Estensi, insieme alle associazioni, patrocinio del Comune di Ferrara.

Largo ai sapori. Il cibo è chi lo fa. Mercatini, mostre mercato. Una tre giorni enogastronomica nel centro storico, con la partecipazione di produttori locali, regionali e nazionali. Il programma di oggi. Dalle 10 alle 20 mercato enogastronomico in piazza Trento Trieste. Dalle 16 alle 17,30 laboratori per bambini. Dalle 18 alle 19 Masterclass sui Vini della Doc Bosco Eliceo.