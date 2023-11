Tra scene e costumi, viaggio nei segreti dell’allestimento

Con Turandot e l’inizio della stagione d’opera e balletto del Comunale parte anche il progetto ’Dietro le quinte dell’Opera’, a cura dello scenografo e costumista Lorenzo Cutùli, che in quattro occasioni accompagnerà il pubblico tra le scene e i costumi di alcune delle opere più suggestive in cartellone.

Le visite guidate alla scoperta dei segreti dell’allestimento, prenderanno il via con Turandot di Puccini, sabato 25 novembre, per proseguire con La Bohème il 27 gennaio e con Orlando furioso il 6 aprile. Ogni data avrà due turni di prenotazione, il primo alle 10 e il secondo alle 11.30. Il punto di ritrovo sarà nel foyer del Comunale, dove ad accogliere il pubblico sarà Lorenzo Cutùli, che condurrà i presenti in un viaggio prima in platea a sipario aperto, dove verrà introdotto lo spettacolo e osservato lo spazio scenico dell’opera montata. Il gruppo si trasferirà poi sul palco, per ammirare da vicino le caratteristiche della scena stessa, i materiali e i meccanismi utilizzati, l’uso e il posizionamento delle luci. Ultima tappa nello spazio antistante ai camerini principali dove saranno allestiti dei manichini con alcuni costumi scelti dei protagonisti dell’opera, per vedere da vicino la confezione e i materiali utilizzati, i trucchi sartoriali e gli espedienti tecnici. Ingresso 8 euro, ridotto a 5 per gli abbonati.