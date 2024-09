Tra scorci e nebbia un tuffo negli anni Settanta

Com’era Ferrara 50 anni fa? Ce lo ricorda una mostra fotografica e una serie di eventi culturali in programma da sabato 28 settembre a domenica 20 ottobre alla Galleria Carbone, realizzata in collaborazione con il Comune. L’appuntamento con l’iniziativa ’Paolo Monti e Ferrara, 50 anni dal censimento fotografico del centro storico di Ferrara’ sarà un’occasione per rivedere la città immortalata nell’estate del 1974 e per illustrare un pezzo di storia essenziale ma non molto conosciuto, che riguarda appunto il censimento fotografico del centro storico cittadino, realizzato esattamente 50 anni fa. L’iniziativa è organizzata con il supporto di Riaperture aps, la sezione di Ferrara di Italia Nostra e il Fotoclub Vigarano. Paolo Monti, definito da Italo Zannier "maestro fondamentale della fotografia italiana del dopoguerra", è noto in particolare per le sue foto di architettura. Ha operato anche a Ferrara a partire dagli anni Sessanta fino al 1982, anno della sua morte, lasciando migliaia di immagini di una città restituita nei suoi aspetti monumentali. Nel 1974 Monti fu il protagonista di una vasta campagna fotografica che portò al censimento dell’intero centro storico della città estense, documentandolo con oltre 3000 scatti. Ferrara fu immortalata nella purezza dei suoi spazi urbani grazie al sistematico sgombero di strade e piazze, interamente liberate dalle automobili.

A 50 anni di distanza l’Accademia d’Arte Città di Ferrara aps e Riaperture aps organizzano una serie di iniziative dirette a recuperare il valore culturale del lavoro di Paolo Monti a Ferrara.

Oltre alla selezione di foto scattate da Monti, l’esposizione è arricchita da stampe fotografiche provenienti dalla Fototeca dei Musei d’Arte Antica e da foto di backstage del lavoro di Monti, dispense di corsi di fotografia e scatti originali con dedica. In contemporanea è prevista, nell’ambito del Festival Riaperture Geografie emozionali, una ’mostra diffusa’ che vuole essere un viaggio tra le immagini della Ferrara ’montiana’. Il 19 ottobre è in programma, infine, un momento pubblico di approfondimento dal titolo ’Paolo Monti a Ferrara’ che intende affrontare il ruolo di Monti nella storia della fotografia italiana e valorizzare il contributo del suo sguardo sulla città nei processi di progettazione urbana e territoriale di quegli anni. La sede del convengo è Palazzo Bonaccorsi, che ospita la Biblioteca d’Arte e la Fototeca storica.