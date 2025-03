Tra scuola e salute, sul palco il rapporto giovani-adulti

Anche a marzo non si fermano le iniziative del programma Scuole che promuovono salute promosse dal dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl. In calendario un doppio appuntamento con il mondo del teatro sociale in scena a Ferrara, domani dalle 9.30 alle 12.30 in sala Estense, e giovedì a Cento al Centro Pandurera, dalle 9.30 alle 12.30. ‘Intro-verso’, questo il titolo dello spettacolo della compagnia Nati dal Nulla e diretto dal regista Massimiliano Piva, fornirà l’occasione ai giovani studenti di assistere a una rappresentazione incentrata sul rapporto fra il mondo degli adulti e le nuove generazioni.