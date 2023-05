Tra sfide e tradizione, ecco il Palio Rush finale degli antichi giochi Cresce l’attesa per la grande corsa

Procede spedito il mese di maggio dedicato alle competizioni tra le contrade del Palio estense. Ieri, causa maltempo, si sono tenute infatti le prime gare degli antichi giochi delle bandiere estensi al palasport di piazzale Azzurri d’Italia che si concluderanno oggi pomeriggio dalle 16 con ulteriori prove e con la premiazione in piazza municipale. L’edizione ’moderna’ del Palio si correrà il prossimo 27, per la prima volta di sabato, dalle 20. Oggi pomeriggio si cimenteranno nelle gare le seguenti formazioni per la Coppia Tradizionale: Rione San Paolo (Ferrari Nicolò - Tomasi Jacopo); Borgo San Luca (Fabio Zonari - Alex Conti); Rione Santa Maria in Vado (Srihi Alaa - Tortorici Alessandro); Borgo San Giacomo (Baraldi Andrea - Malagoli Giacomo); Borgo San Giovanni ( Riccardo Gianati - Edoardo Sacchi); Borgo San Giorgio ( Marcello Righi - Filippo Volta). Per la Piccola Squadra: Rione Santo Spirito (Caldarone Emanuele - Scapoli Alessandro - Franceschetti Simone- Malaguti Andrea - Balassone Lorenzo - Solito Andrea); Rione Santa Maria in Vado (Bonetti Juri - Gilli Edoardo - Lodi Francesco - Lodi Matteo - Scanavacca Giulia - Tortorici Alessandro); Borgo San Giacomo (Aguiari Matteo- Bigoni Emanuele - Marzola Luca- Marzola Davide - Musacci Sebastiano - Sarti Paolo); Borgo San Giorgio (Marcello Righi - Filippo Volta - Giacomo Volta - Fabio Poletti - Matteo Pelizzari - Giacomo Perina); Borgo San Giovanni (Riccardo Gianati - Edoardo Sacchi - Fabio Guerra Federico Bignami - Andrei Christian Lungu - Luca De Vito); Rione San Benedetto (Giordano Carlo - Zappaterra Giacomo - Polini Francesco - Travagli Francesco -Gulinati Alessandro - Benetti Luca); Borgo San Luca (Fabio Zonari - Alex Conti - Alessandro Canali - Oronzo Marrazzo - Mirko Melandri - Lorenzo Pelati); Rione San Paolo: Azzi Saverio - Brescanzin Massimo - Buriani Edoardo Ferrari Nicolò - Gessi Davide - Modugno Simone).

Lauro Casoni