L'emergenza sottovalutata
9 ott 2025
FRANCESCO FRANCHELLA
‘Tra sogno e realtà’, in Ariostea i racconti di Antonio Alfredo Croci

Per approfondire:

Verrà presentato oggi alle 17, in Biblioteca Ariostea, il nuovo libro di Antonio Alfredo Croci, ‘Tra sogno e realtà. Racconti ferraresi’ (Nolica Edizioni, 2025). Una coinvolgente raccolta di racconti con un unico – per quanto forte – denominatore che li accomuna: la componente fantastica che alimenta la trama. Eventi drammatici e divertenti, ilari e commoventi, quasi sempre collocati nella Ferrara di oggi, tra botteghe e scorci di paesaggio. Il territorio scolpisce in maniera indelebile i personaggi e i loro rapporti sociali. ‘Tra sogno e realtà’ colleziona sulla scena della apparentemente stagnante pianura padana, una variegata antologia di temi distinti e narrati attraverso l’analisi di sentimenti quali il dolore, il rispetto, la tradizione, l’amore e la rassegnazione a inchinarsi al proprio destino. Una altalena narrativa di storie verosimili, fantastiche, oniriche e di rinascita. Tutto descritto attraverso il lento cammino della proverbiale inerzia della nebbiosa provincia ferrarese. Originario di Trecenta, Croci lavora presso privati, in seguito presso la sezione di Urbanistica del Comune di Ferrara e per circa venti anni come libero professionista, collaborando con studi professionali.

