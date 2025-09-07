Tra storia e ambiente, il festival della natura

Tra proposte di birdwatching, escursioni in barca ed in bicicletta, incontri culturali, artistici, conoscenza del meraviglioso ambiente e delle realtà che esso racchiude, senza trascurare le più svariate proposte enogastronomiche. Sono alcuni degli eventi che si terranno fino al 26 ottobre con il nono festival della natura. Sarà coinvolta l’abbazia di Pomposa, dove la guida Simonetta Sovrani e altre colleghe, a partire da oggi, ogni sabato e domenica di settembre, ottobre e novembre accompagneranno i visitatori, in due visite ogni giorno una la mattina e l’altra al pomeriggio, in un affascinante itinerario tra storia, arte e spiritualità.

Non meno importanti le proposte di escursioni sempre a Pomposa per i più piccoli dal titolo "Creature fantastiche e alberi parlanti: impara giocando a Pomposa". Da non perdere la serie di incontri che si svolgeranno anche all’oasi di Canneviè, per conoscere la bellezza di questo scrigno che custodisce un frammento prezioso delle antiche lagune costiere che circondavano l’abbazia di Pomposa. Un luogo dove il silenzio è rotto solo dal canto degli uccelli e testimonianze storiche come il casone di Porticino, risalente al al sedicesimo secolo.

Un’escursione che si potrà effettuare tutte le domeniche di settembre e di ottobre dalla mattinata alle 9, con una colazione genuina seguita dall’affascinante camminata guidata attraverso l’oasi di Canneviè accompagnati da esperti naturalistici che esploreranno i canneti e gli ambienti acquatici osservando l’avifauna locale.

Appuntamenti sono previsti anche alla Torre della Finanza, all’oasi della Garzaia per imparare a conoscere la natura con momenti dedicati anche ai più piccoli. Ed ancora alla scoperta dell’adiacente all’ex zuccherificio di Codigoro con percorsi tra natura e memoria storica. Ogni sabato fino al 25 ottobre, partendo dalla Torre della Finanza a Volano, si potrà effettuare un’escursione in battello con un percorso fluviale che racconta millenni tra uomo e natura. Le partenze sono previste sia al mattino che nel pomeriggio per gustarsi la navigazione al tramonto.

Quasi tutti gli appuntamenti vanno prenotati, poiché sono a pagamento, chiamando i numeri 0533.719110 o 377.3219940 ma anche inviando una mail a iat.pomposa@comune.codigoro.fe.it. Da sabato 2 settembre partono le sagre enogastronomiche con la valorizzazione di alcuni prodotti del territorio. Si comincia col prodigio del riso, a seguire la sagra della patata ed ancora la festa del pesce dell’Adriatico, per concludersi il primo week end di ottobre con la sagra del tartufo.

Claudio Castagnoli