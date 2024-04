Tra storia e memoria. Marrara ricorda i caduti, restaurato il monumento: "Onore a chi diede la vita"

Inaugurazione ufficiale per il restaurato monumento ai caduti della Prima guerra mondiale di Marrara. La cerimonia si è tenuta nel pomeriggio di mercoledì e sono intervenuti il vicesindaco Nicola Lodi, il responsabile Beni monumentali del Comune Paolo Rebecchi e Lorenzo Cariani, cittadino della frazione. Presenti autorità civili, militari e religiose, il deputato Davide Bergamini, i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’arma, la banda di Cona e la banda filarmonica Ludovico Ariosto. La cerimonia è iniziata con l’inno nazionale, poi il momento della deposizione di una corona al monumento in onore ai caduti della Prima Guerra Mondiale, seguita dal suono del ‘silenzio’. A chiudere la benedizione del parroco don Andrea Malaguti. Il monumento di Marrara quest’anno celebra il centenario dalla sua costruzione. L’opera è stata infatti realizzata nel 1924 e originariamente era collocata nell’ex municipio di Marrara (il Palazzone). Venne spostata nel 1998 per volontà dei cittadini e della Pro Loco di Marrara. Oggi, dunque, si trova nel giardino pubblico di piazza Adamo Boari, intitolata al grande architetto che vi nacque nel 1863. Si compone di una lastra in bronzo con figure allegoriche e di una lapide che riporta i nomi dei settanta caduti di Marrara dal 1908 al 1939.

"Il restauro dei monumenti ai caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale – ha ricordato Lodi – è un progetto che l’amministrazione comunale porta avanti sin dal 2022 per la valorizzazione e la riqualificazione del territorio. La riqualificazione del monumento di Marrara si aggiunge al già restaurato monumento di Malborghetto e a quelli di prossima inaugurazione a Contrapò, Fondo Reno, e Sant’Egidio. Interventi richiesti direttamente dai cittadini durante gli incontri effettuati nelle frazioni". Il vicesindaco ha poi aggiunto: "La cerimonia di oggi ha una doppia valenza. Siamo qui per onorare un momento di grande significato per la memoria della nostra comunità e per la frazione di Marrara, ma anche per celebrare i cento anni dalla costruzione di quest’opera, che è ricordo e monito di chi ha sacrificato la propria vita per il bene della nostra comunità e del nostro Paese". Emozionante il racconto di Cariani. "Ricordiamo il dolore delle famiglie, in particolare quello della famiglia Squarzoni – ha spiegato –: cinque fratelli partirono da Marrara per i conflitti, ne tornò solo uno. Non dimentichiamo i nostri caduti: diedero la loro vita per dare a noi benessere, libertà e democrazia. Diamogli, in cambio, memoria e rispetto". I lavori di restauro ai monumenti ai caduti di Marrara, Fondo Reno, Contrapò, Sant’Egidio e Malborghetto sono stati iniziati il 6 novembre 2023. I costi complessivi per il restauro dei monumenti sono di circa 47mila euro (Marrara 13.707 euro, Malborghetto di Boara 4.852 euro, Fondoreno 6.166 euro, Contrapò 11.213 euro, Sant’Egidio 11.976 euro). I lavori sono eseguiti dalla ditta Lithos di Venezia.

Mario Tosatti