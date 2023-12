’Tra storia e presepi’, una passeggiata in centro storico

Nell’ambito delle iniziative per le festività, sabato dalle 15.30 è in programma l’iniziativa ‘Passeggiata tra storia e presepi’ in centro storico a Comacchio. Una suggestiva passeggiata tra gli scorci più caratteristici di Comacchio, alle luci dei tradizionali presepi realizzati sull’acqua dalle principali associazioni ricreative del territorio. Accompagnati da una guida esperta, i partecipanti potranno scoprire le origini e la storia dell’affascinante cittadina lagunare. L’incontro con la guida si terrà all’Ufficio Informazioni Turistiche in via Agatopisto n° 2: il costo è di 10 euro per gli adulti, 5 euro per ragazzi da 11 a 18 anni, e gratuito fino a 10 anni. La visita è garantita con un minimo di 8 partecipanti. Per informazioni: info@podeltatourism.it; 346-5926555; www.podeltatourism.it.