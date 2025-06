Tra storia e tipicità, la Sagra del Melone

Quando, tanti anni fa, la comunità di Gavello decise di valorizzare uno dei suoi prodotti più tipici e caratteristici con un evento a tema, si capì ben presto che la Sagra del Melone avrebbe scritto la storia della frazione . L’evento che va in scena quest’anno dal 6 all’8 giugno, vuole essere anche un omaggio al Santo Patrono del paese, Sant’Antonio da Padova. Il francescano, che fu inviato a insegnare teologia dallo stesso Francesco d’Assisi, morì a Padova, il 13 giugno del 1231. Per questo, l’evento principe del calendario delle iniziative gavellesi cade a ridosso della festività patronale, in un momento in cui il melone è nel culmine della sua maturazione. "L’evento unisce in modo transgenerazionale i volontari del paese, con una buona partecipazione di giovani e valorizzando un prodotto che vorremmo candidare come una delle prossime Deco (Denominazione comunale di origine)", spiega il Sindaco di Bondeno, Simone Saletti. La Sagra, dunque, oltre a caricarsi di significati religiosi, offre anche "un prodotto d’eccellenza per quanto riguarda il settore ortofrutticolo della zona, in grado di creare un indotto importante per il territorio", aggiunge l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini.