Tra storia e tradizioni, riparte lo scambio culturale

Dopo cinque anni fortemente limitati dalla pandemia e dalle restrizioni connesse, è ripartito lo scambio culturale degli studenti della scuola superiore “Carducci” con gli omologhi della città di Dillingen. L’ultima volta si era tenuto nel 2018. Nel 2019 era stata presa dagli istituti una pausa organizzativa, forti della consapevolezza di ripartire al meglio nel 2020. Poi la pandemia, anche in questo frangente, ha sconvolto tutti i piani organizzati. Gli studenti italiani e tedeschi lunedì mattina si sono recati in visita presso il Municipio, in cui sono stati accolti da un saluto del sindaco, Simone Saletti, e dell’assessore alla Scuola, Francesca Aria Poltronieri. "È un piacere assistere alla ripartenza di uno dei momenti più caratterizzanti la formazione dei giovani studenti bondenesi – ha commentato il primo cittadino –. Nel mese di maggio, a parti invertite, saranno le famiglie di Dillingen ad accogliere gli studenti italiani. Questo progetto scolastico consente a due culture di incontrarsi, conoscersi".