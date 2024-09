"Tra tecnologia e tradizione, le prove di campo"

L’Antica Fiera ha tagliato il traguardo delle seicento edizioni, ma anche per le prove di lavorazione dei terreni è stato un anniversario speciale. Per il cinquantenario gli organizzatori hanno messo in campo il meglio delle aziende produttrici e allestito un convegno, al quale ha partecipato l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi. La manifestazione è un’eccellenza della fiera campionaria, unica nel suo genere, permette agli agricoltori ai lavori di vedere all’opera i mezzi agricoli di ultima generazione. Le prove di lavorazione si sono svolte a Portoverrara, nei terreni delle aziende agricole Sarto e Sorgeva, alla presenza di migliaia di visitatori. "Già da cinquant’anni collaboriamo con l’Università di Bologna e la facoltà di Agraria, una collaborazione che ci fa onore e abbiamo rafforzato durante quest’anno, per costruire i prossimi cinquanta – è il commento del sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi - E’ stata un’edizione riuscita, anche al convegno (presenti tre accademici di tre università diverse) patrocinato anche da FederUnacoma e dall’Accademia nazionale dell’agricoltura, abbiamo celebrato i 50 anni parlando delle nuove sfide della meccanica agraria". Per quanto riguarda i mezzi agricoli impegnati nei campi "abbiamo assistito a una edizione meravigliosa e ancora più grande delle prove, con la gemma dei trattori d’epoca, ma che ha chiamato sul campo ancora una volta il meglio della tecnologia disponibile"