Tra templi e città. Taiwan nell’obiettivo di Gabriele Gallerani

È dedicata a Taiwan per un viaggio tra città e templi la mostra a cura di Gabriele Gallerani che oggi alle 11 sarà inaugurata alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42). L’esposizione sarà visitabile, con ingresso libero, fino a sabato 3 maggio negli orari di apertura della biblioteca. Questa mostra rappresenta un viaggio attraverso la fotografia, in una cultura piena di emozioni e meraviglie incredibili. Il soggetto principale è l’oriente con le sue città, palazzi e templi che sorprende ogni visitatore.