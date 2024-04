Tra terra e mare, natura intorno a noi. Al museo la storia del parco del Delta

Ieri, alle 16, al Museo di Storia Naturale di Ferrara (largo Florestano Vancini 2) è stata inaugurata la mostra “Tra terra e mare, la Natura intorno a noi” in programma fino al 24 maggio. All’inaugurazione l’assessore all’Ambiente del Comune di Ferrara Alessandro Balboni, il direttore del Museo Stefano Mazzotti, la presidente del Parco del Delta del Po Aida Morelli, il direttore del Parco Massimiliano Costa e i 12 fotografi autori della mostra. Ha introdotto la mostra il direttore del Museo Stefano Mazzotti. La mostra, ideata dal Parco del Delta del Po in occasione dei 35 anni dalla sua fondazione, è dedicata alla più importante area italiana per la conservazione degli uccelli.