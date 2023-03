Tra valli e archeologia, la ’Camminata futuro’ "Alla scoperta dei casoni e dei reperti storici"

‘Camminata futuro’. È questo il titolo dell’iniziativa che si terrà il prossimo 1° aprile, organizzata e presentata dall’associazione Stazione Sociale APS. Alle 10, dalla stazione Foce-Comacchio (nei pressi del ristorante Bettolino) si partirà per una visita con guida ambientale alla scoperta dell’ecosistema unico della Valli di Comacchio, fatto di acqua, lingue di terra e casoni di valle. All’evento parteciperà anche un gruppo organizzato di dieci ‘opinion leader’ selezionato nell’ambito del progetto sperimentale di educazione ambientale ‘Greenship’ di Laboratorio Aperto – Ferrara, finanziato dal Ministero dei Trasporti e Transizione Ecologica. In occasione del centenario della scoperta della città etrusca di Spina, la camminata terminerà con la visita guidata, condotta da un archeologo, del villaggio spinetico della nuova area archeologica situata alla stazione foce, dove è stata recentemente inaugurata la nuova sezione open air del Museo del Delta Antico. Al termine della visita, verrà offerto un aperitivo ai partecipanti in collaborazione con il ristorante ‘Il Bettolino di Foce’. L’evento avviene nell’ambito delle iniziative promosse dall’edizione 2022-23 del bando regionale ‘GPT - Giovani per il territorio: la cultura che cura’. Il progetto GPT è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Bando ideato dal Settore Patrimonio culturale, rivolto ad associazioni giovanili con l’intento di sostenere, nell’arco del biennio 2022-2023, la realizzazione di progetti innovativi per la valorizzazione e gestione di uno o più beni culturali eo paesaggistici presenti sul territorio regionale, inclusi gli alberi monumentali tutelati. L’evento è gratuito. Per maggiori informazioni, scrivere a [email protected]

Valerio Franzoni