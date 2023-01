"Tra vetrine e banconi si respira ottimismo" E i negozi recuperano terreno sulla Rete

Invitano alla prudenza i vertici delle associazioni di categoria. "E’ troppo presto per tracciare bilanci", così suona l’appello alla cautela in un momento storico nel quale per il commercio non sono proprio rose e fiori. I negozianti da tempo pagano uno scotto pesante. La pandemia prima, i riflessi della guerra sulle materie prime, le bollette alle stelle non fanno dormire sonni tranquilli. Si respira comunque ottimismo, un cauto ottimismo. "Impossibile tracciare un bilancio nella prima giornata delle vendite promozionali", scandisce le parole Marco Amelio presidente di Ascom. Che allarga poi la visuale. "Stiamo registrando – la sua analisi – forti flussi turistici, c’è movimento per le strade della città. Gli alberghi registrano il 70% delle presenze. Tutti questi elementi concorrono a farci ben sperare". Amelio delinea quella che secondo lui è un po’ la filosofia del primo giorno degli sconti, del giovedì nel segno del risparmio. "Possiamo considerare questa giornata – precisa – un po’ come una fase necessaria a scaldare i muscoli, in vista del fine settimana quando si accederanno i motori del commercio tra le luci della città". Le previsioni non sono rosee. Si stima che solo un terzo degli italiani approfitterà dei saldi invernali. Il 30,4% varcherà la soglia dei negozi, 6 famiglie su 10 tentennano. C’è poi chi i soldi se li terrà in tasca, il 18,9% un bel calo rispetto al 2022 quando la percentuale era al 7,9%. La spesa sarà di 259 euro a famiglia, in crescita – dato positivo – del +4,4% rispetto ai saldi invernali dello scorso anno. Alessandro Osti, presidente di Confesercenti, si dice fiducioso: "I saldi rappresentano per i consumatori un’occasione, da una parte trovano merci di qualità dall’altra risparmiano". Il risparmio sarà comunque la molla principale. La crisi pesa. Lo dicono i numeri. il 21% nei negozi proprio non entrerà per il drammatico periodo che stiamo vivendo. La fiducia è ancora a terra e l’onda lunga non è destinata a finire. "Dopo le difficoltà che hanno investito il settore sono forti le aspettative di crescita, di alzare la testa – riprende Osti –. Dobbiamo temere presente che il commercio è un volano dell’economia, fa vivere le città". La principale voce dei saldi sarà rappresentata da abbigliamento e accessori (il 68,6% delle famiglie). Seguono ma da lontano i prodotti per l’igiene e beauty (37,2%), l’elettronica (35,3%). Anche i colossi del web comunque affannano, nell’ultimo periodo i negozi hanno riconquistato il terreno perduto.

Mario Bovenzi