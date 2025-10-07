Tra via Canapa e via Bacchelli: "Entro aprile la nuova rotonda"

Sarà una rotonda vera e propria. I birilli in plastica e i new jersey provvisori lasceranno ben presto spazio a un’infrastruttura per la quale i cittadini hanno espresso, già nel marzo dell’anno scorso, una precisa preferenza. Stiamo parlando della rotatoria tra via Bacchelli e via Canapa. Una delle arterie che, assieme a quelle più centrali, è senz’altro fra le più trafficate di Ferrara. La decisione è stata presa in seno alla giunta qualche giorno fa, anche sulla base dei feedback che l’amministrazione ha raccolto non solo attraverso i sondaggi lanciati sulle pagine social del primo cittadino ma soprattutto dall’analisi dei dati raccolti grazie ai rilevatori del traffico installati durante la fase di “sperimentazione“ una volta eliminati i semafori che in precedenza regolavano il traffico.

La progettazione della rotonda è tutta interna al Comune e stando a quanto apprendiamo da palazzo municipale, il piano esecutivo sarà pronto entro la fine del prossimo mese. Tempistiche che consentiranno l’affidamento dei lavori il mese successivo e, a seguire, l’avvio della fase di cantiere a partire da gennaio 2026. "Abbiamo voluto fortemente la realizzazione di questa infrastruttura – spiega il vicesindaco Alessandro Balboni, che si sta occupando del dossier – proprio per assecondare le richieste che ci sono arrivate dai residenti ma anche perché abbiamo constatato grazie ai sensori del traffico che ne trae beneficio la viabilità dell’intero comparto". Tanto più in vista di occasioni ad alta densità di macchine e persone. "Il nostro impegno – prosegue – sarà quello di terminare l’opera tra marzo e aprile del prossimo anno, anche per agevolare il più possibile flusso e deflusso di persone e mezzi in occasione dei due concerti di Vasco Rossi a giugno".

Essendo la progettazione della rotonda totalmente interna all’amministrazione, si prevede che i tempi possano essere abbastanza rapidi. "Al momento – prosegue il numero due della Giunta, con delega ai Lavori Pubblici – abbiamo già aperto un’interlocuzione con Hera per studiare gli interventi relativi ai sotto-servizi in modo da rendere l’intero cantiere il più veloce possibile e limitare i disagi". Sul versante dei finanziamenti, Balboni rassicura. "Si tratta – chiude – di risorse proprie dell’amministrazione, già fra l’altro programmate nel piano delle opere approvato l’estate scorsa". Anno nuovo, rotonda nuova.

