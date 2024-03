Tra via Marconi e via del Lavoro. La ciclabile apre il maxi cantiere: "Un nuovo accesso alla città"

Sono state acquisite le aree della ferrovia per poter realizzare la pista ciclabile (sull’ex tracciato ferroviario dismesso che era di proprietà Rfi) lungo l’asse via Marconi-via del Lavoro. Il nuovo percorso per i ciclisti è parte del più ampio progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana dell’accesso nord-ovest della città, che conta un investimento Pnrr di 4 milioni e 850 mila euro. L’intervento prevede, in sintesi, la realizzazione di una strada a due corsie con pista ciclabile e cortina alberata su via Marconi, oltre alla rotonda che intersecherà via Modena e via Marconi, eliminando l’attuale semaforo all’intersezione. Un’altra rotonda sarà realizzata in ingresso anche per consentire l’inversione di marcia e tornare su via Modena. L’appalto è stato affidato al raggruppamento temporaneo di imprese formato da Studio Mic-Hub di Milano e Sintexcal/Boschiva come imprese che eseguiranno i lavori. L’amministrazione è giunta all’acquisizione dell’ex tracciato ferroviario su via Marconi con Rfi lo scorso 5 marzo. Si tratta di un percorso che comprende non solamente il tracciato considerato in questo progetto, ma riguarda più ampiamente tutte le aree da via Padova alla rotonda su via del Lavoro, di fronte al nuovo terminal degli autobus.

La previsione di inizio lavori è per la fine di aprile di quest’anno. "Si tratta di un intervento di grande importanza per Ferrara, perché finalmente permetterà di realizzare un collegamento ciclabile efficace e completo in grado di connettere chi arriva in bicicletta da nord della città direttamente al centro, alla stazione ferroviaria e al nuovo terminal degli autobus di via del Lavoro, intercettando anche la ciclabile Ven-To – commenta il sindaco Alan Fabbri –. Grazie ai fondi Pnrr che siamo riusciti a intercettare, possiamo ora intervenire anche su quest’area strategica, che con questo progetto sarà sempre meno periferica e più integrata al centro". "Chi oggi arriva in città uscendo dal casello nord dell’autostrada – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Maggi – non ha la percezione di trovarsi in una delle più belle città d’Europa. È costretto a percorrere via Modena e la zona "nord ovest", dove lo accolgono una serie di edifici ed aree abbandonate e viabilità caotica: un ingresso che non rende giustizia alla bella Ferrara, né dal punto di vista turistico, né per chi la percorre quotidianamente. Stiamo ora lavorando per offrire un miglior ‘biglietto da visita’ per questo accesso, più coerente con la storia di Ferrara". La chiosa è del vicesindaco Nicola Lodi. "Una vera e propria rivoluzione urbanistica – così Lodi – pensata per ridurre la pressione del traffico, agevolare gli spostamenti e creare nuovi collegamenti, dare sicurezza e nuovi percorsi a ciclisti e pedoni che ben si unisce al progetto di ampliamento dell’autostazione di via del Lavoro".

f.d.b.