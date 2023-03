Tra zirudelle e sfottò dei Toponi, il ’funerale’ chiude l’edizione 2023

CENTO

E’ andato in scena venerdì sera l’ultimo atto del Carnevale di Cento: il goliardico funerale (foto) che la societa I Toponi, vincitrice per la terz volta consecutiva, hanno riservato alle altre 4 società, pizzicandole con ilarità. Ad ogni associazione è stata dunque riservata una ironica tomba, compresa quella per continuare a esorcizzare il premio Radio Bruno, tutto a suon di improbabili prelati, vedove inconsolabili e bara ballerina. Per ognuna tomba, c’è stata la presenza dei rappresentanti dei carri, mentre i Fantasti100, come non si vedeva da anni, invece hanno voluto partecipare rispondendo ai Toponi ricordandogli l’errore fatto nella consegna del premio per il soggetto e poi aggiudicato al loro carro, in stile ‘Scherzi a parte’. "Arrivati in piazza abbiamo voluto dedicare la vittoria ai nostri Toponi che non ci sono più - ha detto Alberto Gilli - è stata un funerale sulla falsa linea del’anno scorso dove si scherza, si ride e si fanno gli auguri a tutte le società perchè il prossimo anno vogliamo davvero portare il carnevale di Cento a livelli massimi dove merita di essere. Bella la partecipazione dei Fantasti100 che ringraziamo perché hanno dato una dimostrazione di grande signorilità". "E’ stata una grandissisma edizione, per cui ringrazio tutti - ha proseguito Riccardo Manservisi - non era scontanto dopo lo stop del covid. Abbiamo visto il valore della manifestazione, sappiamo le potenzialità e le vogliamo sfruttare e fare un carnevale ancora più grande e più bello". Poi il sindaco. "Le associazioni carnevalesche sono il cuore della manifestazione e sere come queste sono la conclusione migliore per un’edizione straordinaria" ha chiuso Edoardo Accorsi.

l.g.