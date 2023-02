Tracce di legionella nelle docce, disinfezione in quattro palestre

COMACCHIO

Quattro strutture sportive comunali sono state chiuse a Comacchio, in quanto è stata riscontrata la presenza del batterio della legionella nelle docce. Si tratta della palestra della Scuola Primaria Fattibello e del Palazzetto Fattibello di Comacchio, del Centro Sportivo Scantamburlo di Porto Garibaldi e del Centro Beach Tennis (struttura temporaneamente chiusa). A darne notizia, ieri, è stato il Comune di Comacchio. L’esito positivo del monitoraggio riguarda le sole docce delle strutture. Il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri, proprio in queste ore, sta adottando l’ordinanza di esecuzione di tutte le operazioni previste dal Piano di Autocontrollo per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive, nonché la sospensione immediata all’utilizzo per le strutture, fino a completamento degli interventi di disinfezione e nuove campionature di verifica negative.

L’ordinanza, firmata dal sindaco Pierluigi Negri (foto) è stata pubblicata nella giornata di ieri all’Albo Pretorio. Massima attenzione, dunque, è stata prestata alla situazione, allo scopo di tutelare la salute dei fruitori degli spazi. I controlli effettuati rientrano nel piano specifico di monitoraggio degli impianti di ventilazione e idraulico negli edifici comunali di Comacchio, avviati a fine dicembre. Il Comune, infatti, era intervenuto per garantire una sempre maggiore sicurezza e qualità degli ambienti mettendo in atto un piano specifico per la prevenzione e controllo della legionella negli edifici comunali, che ha previsto anche il prelievo e l’analisi di campioni. E proprio attraverso questo monitoraggio è stato possibile individuare la presenza del batterio nelle docce delle quattro strutture, sulle quali verranno effettuate disinfezione e campionature. Nessun caso registrato di contagio.

v.f.