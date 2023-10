’Tracce di memoria’ di Maura Franchi

Oggi alle ore 17 in Biblioteca Ariostea, verrà presentato il libro di Maura Franchi ’Tracce di memoria’ (Este Edition), con prefazione di Gianni Venturi. Ne parlerà con l’autrice Sergio Gessi. "In questo scritto ho inteso porre un filo che, attraverso la mia personale esperienza, spero possa suscitare anche nel lettore una maggiore consapevolezza del senso di questo nostro incedere e insieme un’occasione per riconsiderare la strada percorsa". Maura Franchi è stata professoressa di Sociologia dei consumi presso l’Università di Parma e Direttore dell’Agenzia Emilia-Romagna Lavoro. A cura di Consorzio Eventi Editoriali e Istituto Gramsci.