Tracce e reperti della Via Emilia: "Un patrimonio di grande valore"

Sulle tracce della Via Emilia Altinate. E dalle indagini archeologiche, in corso in questi giorni a Vigarano Pieve, affiorano reperti che indicano una strada. Al lavoro ci sono gli esperti dell’associazione di promozione sociale e volontariato archeologico HYDRIA A.p.s. Nei giorni scorsi il sindaco Davide Bergamini, con l’assessore alla scuola Daniela Patroncini e il vicesindaco Zanella, sono stati sugli scavi: "Dopo mesi di studi e carotaggi, siamo entrati nella seconda fase di indagine, quella delle trincee – ha confermato il sindaco –. I ritrovamenti sono davvero significativi e testimoniano con chiarezza la presenza di un insediamento romano di notevole importanza. Gli stessi archeologi hanno definito questa scoperta "sorprendente", sia per l’estensione dell’area sia per le prospettive che apre verso ulteriori scoperte". Si tratta della strada romana che le fonti storiche attribuiscono al console Marcus Aemilius Lepidus intorno al 175 a.C. L’area si trova al centro di un progetto di ricerca archeologica nel comune di Vigarano Mainarda, presentato dall’Associazione di promozione sociale Hydria che punta a riportare alla luce un potenziale tratto della ‘Via Emilia Altinate’ o ‘Via Annia’, l’antica strada romana che sarebbe passata per il territorio. Il Comune di Vigarano Mainarda infatti ha accolto la proposta e si è unito al progetto come "ente sostenitore e finanziatore". "Questo progetto è uno dei punti del nostro programma di mandato amministrativo – ha ribadito Bergamini – e intendiamo portarlo avanti con convinzione, anche attraverso iniziative dedicate alle scuole. Vogliamo che i ragazzi possano scoprire quanto la storia sia radicata nel nostro territorio e quanto l’archeologia possa essere affascinante".

Dalla terra continuano ad affiorare reperti. "Un ringraziamento speciale a Moreno Fiorini, del consiglio direttivo dell’associazione di promozione sociale e volontariato archeologico HYDRIA A.p.s., a Carolina Ascari della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Modena, Reggio Emilia e Ferrara e alla Soprintendente Eugenia Valacchi per la costante collaborazione". "Essere sugli scavi archeologici è stata un’esperienza straordinaria – ha raccontato il sindaco – che ci ha permesso di toccare con mano i primi, importanti risultati di una ricerca che sta restituendo al nostro territorio un patrimonio di grande valore storico e culturale".

Claudia Fortini