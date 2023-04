Tradizione a due ruote I Ciao sfilano in centro Appassionati da tutta Italia

La tradizione motoristica sfila in centro con un centinaio di appassionati del celebre ciclomotore Ciao che, per iniziativa del Ciao Club Italia, hanno sfilato – per la prima volta in terra estense in un evento di questo tipo – dapprima ai piedi del Castello, quindi al campo volo Ala azzurra, per poi concludere la giornata insieme con un pranzo all’Archibugio, sulla Darsena, con premiazioni e l’incoronazione di miss e mister Ciao. Sono giunti da tutto il Nord Italia i componenti della serpentina motoristica che ha percorso la città con modelli che hanno segnato l’intera storia (il Ciao è stato prodotto dalla Piaggio dal 1967 al 2006).

"È questa l’occasione per far conoscere Ferrara e, in particolar modo, il suo monumento simbolo, il Castello, a tanti. Sono felicissimo che le adesioni, anche da fuori, siano state importanti, per questa prima edizione" ha detto l’organizzatore Luca Ciliberti, coordinatore locale del Ciao Club Italia, che ha riservato targhe all’amministrazione per "la fattiva collaborazione al primo raduno Ferrara in Ciao". Ad accogliere gli appassionati sono stati il sindaco Alan Fabbri nella tappa del campo volo, e il vicesindaco Nicola Lodi per l’arrivo al Castello.

Entrambi hanno ringraziato il club e tutti i partner organizzativi, sottolineando come "l’iniziativa ferrarese abbia aggregato un vasto pubblico di appassionati, a cui diamo il benvenuto, e che oggi hanno l’opportunità di vivere la città e goderne le bellezze e l’offerta". Nel corso della mattinata, per il territorio estense (la prima concentrazione di mezzi è avvenuta alle 9 a Gaibanella) hanno sfilato tante edizioni storiche rare del celebre mezzo, anche quelle in passato destinate a servizi pubblici, come i due Ciao Porter a tre ruote, uno con cassone anteriore e uno con bidoni per la raccolta della nettezza urbana, prodotto in prima serie dal 1970. Tutti e sempre rigorosamente di cilindrata 50 cc, anzi 49 cc per l’esattezza. In mostra anche un particolare Ciao con freni a bacchetta e senza sospensioni e una versione ‘rosa shock’ con faro tondo, prodotto di serie sempre dagli anni 70. "Accogliamo a Ferrara una bella storia italiana, fatta di due ruote, motori, tanta passione e circa quattro decenni di produzione di un mito rimasto iconico" così il sindaco Fabbri.