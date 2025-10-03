Tradizione, buon cibo ed eventi, successo della fiera grazie alla location del Castello

La fiera di San Michele ha confermato anche quest’anno la sua centralità all’interno del settembre poggese, unendo tradizione, spiritualità e nuove proposte che hanno saputo coinvolgere un pubblico numeroso e variegato. In attesa di poter restituire alla comunità la propria abbazzia, ancora segnata dalle ferite del sisma, il vero simbolo dei festeggiamenti è stato il castello, cornice suggestiva che l’amministrazione comunale intende continuare a promuovere e valorizzare.

All’interno delle sale storiche e nel cortile si sono susseguiti spettacoli serali, cene conviviali con i piatti tipici della fiera – dai tortellini al cotechino con purè fino ai dolci della tradizione – e visite guidate che hanno registrato un’affluenza di circa cento persone, tra piano nobile e cantine, dove erano ospitate tre mostre di artisti locali, dalle tele ai modelli in bottiglia fino alle creazioni realizzate con perline di vetro.

Novità di questa edizione, che ha riscosso un successo clamoroso, è stato il Poggio Expo Village, allestito nei giardini del castello, che ha visto oltre trenta espositori tra artigianato e ingegno creativo. A questo si è affiancato il mercatino del riuso davanti al centro civico, mentre nell’area della palestra si è svolto il torneo di basket dedicato ai più giovani. Suggestiva e molto partecipata anche la discesa dei paracadutisti al Parco del Ricordo, che ha regalato emozioni e spettacolo al pubblico presente.