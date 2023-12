Tradizione e arte nella mostra di presepi al centro ’Mercato’

Dal 6 dicembre al 7 gennaio il piano terra del centro culturale Mercato ospita la XII edizione della mostra presepistica promossa dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con il Comitato “Amici del presepe Argenta”, che si propone di valorizzare la tradizione del Presepe nel nostro territorio. Suggestivi e di grande impatto emotivo i presepi esposti realizzati da artigiani, artisti, amatori, bambini con varie tecniche, con materiali e stili diversi, fermi o in movimento. L’iniziativa espositiva, che quest’anno è ospitata al Mercato, data la presenza fino a fine anno della mostra dedicata al centenario della morte di Don Minzoni al Convento dei Cappuccini, verrà inaugurata mercoledì 6 Dicembre alle ore 15.30. La mostra resterà visitabile fino al 7 gennaio 2024. L’allestimento dei presepi permette di creare ogni anno novità. La natività diventa un modo per sperimentare e ambientare nuove scene sempre più colorate e piene di luci.