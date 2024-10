Tradizione in rassegna. Quando il sapore è arte. Così è ’Pane e graffito’

Tradizione, arte e riscoperta delle eccellenze del nostro territorio. Sono questi gli ingredienti della ricetta di ’Pane e graffito’, la rassegna promossa da Confartigianato in occasione della giornata nazionale del pane. L’appuntamento da segnare in agenda è lunedì 19 ottobre, a partire dalle 9.30 in via Bersaglieri del Po, 25. La giornata sarà interamente dedicata al pane e all’arte. Si inizierà con una passeggiata culturale per le vie della città, al via poi l’inaugurazione della mostra e, a seguire, premiazione dei vincitori e aperitivo finale (con sorpresa). L’iniziativa, che ha raccolto il patrocinio del Comune di Ferrara e della Camera di Commercio, oltre al sostegno della Prefettura, ha come veri protagonisti gli studenti del liceo artistico Dosso Dossi e dell’istituto Vergani-Navarra. In particolare, i ragazzi del liceo artistico hanno lavorato sulla ceramica ferrarese creando una serie di piatti in ceramica a tema pane. Gli studenti del Vergani parteciperanno invece a una lezione pratica per la realizzazione del pane ferrarese tenuta dagli artigiani panificatori. Gli imprenditori coinvolti nella rassegna sono Monica Grandi, Massimo Cappelli, Dilmer e Paolo Rossi. La kermesse è stata presentata oggi (lunedì 7 ottobre) al Dosso Dossi alla presenza del prefetto di Ferrara, Massimo Marchesiello che ha espresso "grande interesse per un’iniziativa in grado di esprimere al meglio il connubio tra arte e tradizione culinaria del territorio". D’altra parte, osserva il rappresentante del governo, "il sodalizio tra scuole e Confartigianato sarà molto utile in particolare per il futuro: serviranno sempre nuovi artigiani". Tra l’altro, proprio Marchesiello ha manifestato il desiderio di esporre le opere dei ragazzi a palazzo Giulio d’Este (sede della Prefettura) in occasione delle giornate del Fai. L’introduzione è affidata alla dirigente scolastica del Dosso Dossi, Francesca Barbieri che rimarca a più riprese la "sacralità del pane" e, dopo un excursus tra lo storico e l’etimologico sull’origine della parola ‘pane’, la dirigente sottolinea la "straordinarie e preziosa opportunità, in particolare per i ragazzi, di aver potuto prendere parte a questa bellissima avventura". Ancora, come detto in premessa, il percorso non è finito. Tant’è è che gli artigiani presenti in sala ieri mattina, hanno iniziato a introdurre i ragazzi all’esperienza della panificazione ferrarese. Perché, come rivendica il vicepresidente di Confartigianato, Roberto Bulzoni, "questo è un progetto che serve a riscoprire le origini del sapere artigiano, che coniuga capacità, tradizione e innovazione. Un lavoro straordinario, quello fatto dai ragazzi, che è riuscito a valorizzare al meglio ciò che noi definiamo ‘spirito artigiano’". A scendere nel dettaglio del progetto, su input del segretario provinciale di Confartigianato Paolo Cirelli, sono i due coordinatori: Caterina Pocaterra, per il liceo Dosso Dossi e Alessandro Spolverini, per Confartigianato. Adesso, manca solo la proclamazione dei vincitori.