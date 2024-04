Tradizioni a porte aperte. Le giostre sono senza barriere. San Giorgio, la fiera di tutti

Oggi, dalle 10.30 alle 13, nell’ambito della Fiera di San Giorgio in viale Alfonso I d’Este, gli esercenti dello spettacolo viaggiante che operano alla fiera dedicata al patrono della città, hanno organizzato in collaborazione con il Comune e l’autorità garante delle persone con disabilità, la terza edizione della giornata al Luna Park della fiera di San Giorgio mettendo a disposizione anche delle persone con disabilità le attrazioni della fiera per una mattinata che sarà aperta a tutti, in un’ottica di inclusione. Come gli altri anni le attrazioni saranno aperte gratuitamente ai partecipanti con alcune attenzioni quali: riduzione delle fonti rumorose e luminose, servizi igienici accessibili. Saranno previsti prezzi convenzionati per cibo e bevande e giochi a premi. Si raccomanda per l’occasione che tutti i partecipanti non autosufficienti, per salire sulle giostre, siano accompagnati da un CareGiver familiare/operatore. Quest’anno i gestori del Bar Paradiso Verde offriranno una merenda durante la manifestazione. Per l’Autorità garante delle persone con disabilità, Davide Conti e Carlos Dana esprimono soddisfazione per l’iniziativa che prosegue anche quest’anno e vede aumentare i partecipanti. "Stiamo ricevendo già numerose adesioni, tanto più che il successo della manifestazione ha fatto sì che abbia iniziato a svolgersi anche in altri Comuni della provincia di Ferrara. Un sentito ringraziamento va a tutte le associazioni aderenti agli Esercenti dello Spettacolo Viaggiante della Fiera di San Giorgio, per la sensibilità dimostrata, disponibilità e competenza nell’organizzazione. Ringraziamo l’assessore Angela Travagli per l’appoggio e il sostegno alla manifestazione". Luca Cutter, per gli Esercenti dello Spettacolo Viaggiante della Fiera di San Giorgio commenta: "Siamo felici che questa giornata sia diventata una consuetudine. Il tradizionale luna park di San Giorgio rimarrà aperto fino all’1 maggio prossimo".