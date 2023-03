‘Tradizioni e cibi’ al Maf Volumi e melodie che fanno primavera

Oggi, alle 15, la presentazione di tre volumi e musiche dal vivo, in via Imperiale 263, al Maf di San Bartolomeo in Bosco. Farà da apripista una conversazione di Gian Paolo Borghi su ‘Tradizioni e cibi di primavera nel ferrarese e nella pianura padana, ieri e oggi’. Il testimone sarà poi affidato alla scrittrice Sara Baretta, che illustrerà il romanzo, ‘Tutto il bene, tutto il male’ (Calibano, Novate Milanese). L’ultimo appuntamento sarà affidato al musicista Umberto Cavalli, che presenterà il librodoppio cd ’Avèn ciapè una béssa’ (Abbiamo catturato una biscia).