Tradizioni e sapere nel presepe ’Il maestro e l’apprendista’, ecco la statuina che dona speranza

La statuina del presepe di Fondazione Symbola, Confartigianato e Coldiretti è stata già consegnata a Papa Francesco e al presidente della Cei, cardinal Matteo Maria Zuppi, e ieri a Giancarlo Perego, nostro arcivescovo. La consegna della statuina, che rappresenta un maestro vasaio e il suo apprendista, è stata fatta nella sede della curia da parte del vicepresidente Coldiretti, Filippo Pallara, con il vice direttore Riccardo Casotti e dal vice presidente di Confartigianato Roberto Bulzoni, con il segretario Paolo Cirelli.

"Obiettivo, – così una nota – aggiungere al presepe figure che ci parlino del presente ma anche del futuro. La statuina rappresenta attraverso un maestro imprenditore e il suo apprendista la trasmissione del saper fare attraverso le generazioni. Il presepe è una delle tradizioni che trasmette speranza e serenità anche nei momenti difficili che stiamo attraversando, è la “buona novella” che diventa presente e significa rinascita, mettersi in cammino, stare vicini alle persone e al territorio, includere, è la famiglia".

"Quest’anno – così Confartigianato – abbiamo voluto evocare in una sola immagine, realizzata in cartapesta dal maestro Claudio Riso, aspetti fondamentali e costitutivi del saper fare: apprendistato, formazione, competenze, passaggio generazionale nell’impresa familiare, attrattività per i giovani. È un’immagine che, lungi dall’evocare soltanto saperi antichi, rappresenta il cuore della cultura artigiana e del lavoro italiano, la vicinanza al territorio e ai suoi prodotti, la trasmissione del sapere attraverso le generazioni. La figura del giovane, con i suoi sforzi e la sua concentrazione, vuole richiamare l’interesse di giovani ad apprendere e a preservare le tradizioni, innovandole"