Tradizioni e sapori . Pro loco protagoniste tra vongole e frittelle. E il nostro pane ferrarese

Più di 80 aziende agricole, Pro loco, pasticcerie, laboratori artigianali e piccoli produttori in piazza per il ‘Carnevale estense’. A primeggiare i piatti della tradizione attraverso le Pro loco della provincia ferrarese. Molte le persone che si sono fermate per degustare, oltre ad acquistare prodotti nei vari stand dislocati tra le due piazze del Castello Estense. Nello stand Pro loco Goro, i volontari vestiti da pirati in ricordo della ‘sacca’ mostrano piatti con le vongole "Il granchio blu non lo vogliamo ha già fatto troppi danni". Tra le prelibatezze anche maltagliati con fagioli e passatelli al tartufo a cura dei volontari della Pro loco Diamantina, mentre non poteva mancare la tappa dai ‘i fritlar ad Santa Bianca’ con le note frittelle di mele di ‘nonna Silva’ a cura della Pro loco di Santa Bianca. La Pro loco di Serravalle ha dato spazio ai prodotti del territorio, come spiega il presidente Carlo Gori: "Proponiamo piadina, salumi e vino di nostri produttori locali e della provincia ferrarese. Questo appuntamento in piazza è un’occasione per promuovere la nostra tradizione storica ed enogastronomica, il tutto facendo rete tra le varie realtà delle Pro loco". Nello stand della Pro loco di San Carlo insieme a quella di Sant’Agostino, che per tutte le due giornate hanno tramandato a tutti i presenti un antico rito alimentare con il motto ‘del maiale non si butta via niente’, come spiega Vittorina Lodi presidente della Pro loco di San Carlo: "Un antico modo di dire che invita a conoscere e degustare la produzione dei ciccioli e della coppa di testa con i cui residui si realizza la ‘mariconda’ (brodo di fagioli, polenta di mais, grasso di maiale) ed infine le frittelle di mariconda".

Non sono mancati anche i prodotti a marchio De.Co. Ferrara come il pane ferrarese e i mandurlin dal pont del Forno Partigiani di Pontelagoscuro e dalle loro sapienti mani anche il pasticcio ferrarese. E ancora la torta di tagliatelle e la tenerina ferrarese, le farine e i biscotti di grani antichi, infinite varietà di confetture e mieli biologici, erbe aromatiche di tutte le specie, funghi e tartufi, prodotti del bosco. Passeggiando fra i vari stand tra Piazza Castello e Piazza Savonarola i presenti hanno potuto gustare una grande scelta di prodotti tipici della tradizione ferrarese e di altre province e regioni d’Italia. Tra questi l’erbazzone reggiano, il gnocco fritto e le chizze della Pro Loco di Cà del Bosco (RE), i bigoli al ragù d’anatra e somarino con la polenta della Pro Loco di Canaro (Rovigo), l’Amarone di Valpolicella, le alici marinate e l’Amaro del Delta Antico da Comacchio, le crescentine, i burlenghi della Confraternita del Borlengo di Serra Mazzoni, il Parmigiano Reggiano Vacche Rosse, l’aceto balsamico, le birre artigianali, i vini autoctoni e biologici delle Terre Estensi e numerose varietà di salumi e formaggi da Emilia, Umbria, Piemonte e Lombardia con le rinomate mostarde. E ancora tantissime specialità della Puglia come bombette, cacio cavallo ‘impiccato’, burrata, olio, pucce e pasticiotti leccesi. Dalla Sicilia arancini, pasta e biscotti di mandorle, cannoli, cassatine, cioccolata di Modica, crema e pesto di pistacchio.

Mario Tosatti