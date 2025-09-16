"Tradurre passione e lavoro in un festival"

"Dobbiamo ringraziare l’eccezionale buona volontà degli imprenditori che hanno fatto di tutto per tradurre il proprio lavoro e la propria passione in attività che potessero essere apprezzate dai ferraresi. Così è nato questo splendido festival". Jessica Morelli, Presidente di Cna Ferrara, ha sintetizzato così gli ottimi risultati ottenuti dal festival delle imprese e delle idee – terza edizione - organizzato da Cna Ferrara sabato 13 settembre.

Il festival è stato inaugurato la mattina alle 9.30, alla presenza dell’assessore alle attività produttive Francesco Carità, della Consigliere regionale Marcella Zappaterra, della consigliera provinciale Diletta D’Andrea e del segretario generale della Camera di Commercio Mauro Giannattasio, il festival ha ospitato per tutta la giornata attività di ogni tipo.

Laboratori di inglese per bambini; una bellissima mostra tattile con oggetti stampati in 3D, realizzata con l’Unione Ciechi; laboratori di cucina per grandi e piccini; manutenzione della bici elettrica; autofficina simulata e manutenzione dell’auto elettrica. Uno spazio dedicato all’uso dello Spid per i Pensionati Cna; un laboratorio dedicato alla sicurezza informatica; laboratori con i Lego; creazione di ceramica artistica; gelato artigianale; abiti realizzati con materiali di recupero, che alla sera sarebbero scesi in passerella durante la sfilata di moda; lavorazione al tornio con l’argilla; giochi psicologici, nail art, sicurezza informatica; cambio gomme ‘a domicilio’ di un autocarro; creazione di accessori moda.

Un safari fotografico ha consentito un gruppetto di aspiranti fotografi di visitare la città da una diversa prospettiva. Intanto, un appassionato divulgatore raccontava storie di Stellata.

Il festival occupava l’intera Piazza Trento e Trieste: sul lato prospiciente la Torre della Vittoria un escavatore portato da Cna Costruzioni era da disposizione dei bambini che volevano provare l’emozione di salire a bordo in piena sicurezza; Cna Fita ha esposto alcuni grandi mezzi di trasporto merci e persone: un autocarro, una motrice, un pullman, anch’essi a disposizione dei bambini che volevano visitarne la cabina di guida.