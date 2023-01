Traffico alle scuole medie, scatta il senso unico "Un esperimento per risolvere un problema"

Da ieri, è stato istituito il senso unico di marcia nel tratto stradale compreso tra viale Bonnet e via Solferino, in prossimità della Scuola secondaria di primo grado ‘Gabrio Casati’ di Porto Garibaldi. Nella stessa giornata, infatti, è stata pubblicata all’Albo Pretorio l’ordinanza contenente il provvedimento che è stato adottato. A spiegare le motivazioni è l’amministrazione comunale di Comacchio, attraverso una nota stampa: "Su proposta del dirigente scolastico dell’Istituto, dottor Gianluca Coppola e grazie all’interessamento e fattiva collaborazione del consigliere comunale e componente del Consiglio d’Istituto Emanuele Larosa, il Comune di Comacchio ha studiato una soluzione sperimentale per porre rimedio all’annosa criticità legata al congestionamento del traffico veicolare, nelle ore di ingresso e di uscita degli alunni dell’Istituto". Nelle prossime settimane l’amministrazione comunale e la scuola valuteranno, in piena sinergia, i risultati della modifica alla viabilità, per decretare l’effettivo miglioramento della circolazione. Dunque, in via sperimentale è stato istituito il senso unico di marcia nel tratto stradale compreso tra viale Bonnet e via Solferino, contestualmente alla posa della necessaria segnaletica volta a regolamentare la nuova viabilità.

La soluzione, come anche riportato nell’ordinanza, è stata predisposta prima della ripresa delle lezioni scolastiche prevista dopo le festività dell’Epifania e, come detto, nelle prossime settimane si potrà avere riscontro dell’efficacia del provvedimento messo in campo dall’amministrazione comunale, volto a migliorare la circolazione in prossimità dell’istituto scolastico di Porto Garibaldi.

Valerio Franzoni