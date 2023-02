Traffico di clandestini, resta ai domiciliari

TRESIGALLO

di Cristina Rufini

Per il momento dovrà rimanere in provincia di Ferrara, ristretto agli arresti domiciliari nell’affittacamere di Tresignana dove è stato scovato e arrestato dalla polizia martedì della scorsa settimana. Il gip del tribunale di Ancona ha infatti respinto la richiesta di una misura cautelare meno afflittiva per Nabil Baazaoui, il tunisino di 28 anni ritenuto una delle figure di spicco dell’operazione contro l’immigrazione clandestina denomatita Wet Shoes, che ha portato sotto inchiesta diciotto persone, quasi tutte straniere, con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina a carattere trasnazionale. Il 28enne, l’unico dei tre arrestati che è ai domiciliari, secondo quanto ricostruito durante le indagini, aveva compiti importanti ma comunque alle dirette dipendenze di colui che viene ritenuto il capo, Nabil Gharsellaoui, considerato dagli inquirenti il promotore dell’organizzazione criminale, sulla quale ci sono forti sospetti e approfondimenti in corso sul fatto che reclutasse in parte immigrati destinati alla lotta per la jihad.

Baazaoui sembra avesse compiti di dare attuazione del piano criminale, curando l’accoglienza dei clandestini – alcuni parte anche ospitandoli – in qualche caso occupandosi anche di procacciarsi contatti di stranieri pronti a tutto pur di partire dai Paesi del nord Africa. Ma aveva anche il compito di riscuotere i proventi dell’attività di trasporto dei migranti. E si trattava comunque di cifre importanti: dai mille ai quattromila euro a persona a viaggio. E, infine, si occupava anche delle pratiche necessarie per ottenere i documenti falsi. Almeno queste le contestazioni che gli vengono mosse dalla procura della Direzione distrettuale antimafia di Ancona che ha coordinato l’inchiesta. Baazaoui, ufficialmente dedito alla compravendita di auto, soprattutto con l’estero, è ritenuto lo stretto collaboratore di Gharsellaoui, la mente dell’operazione, colui che si prestava anche ad accogliere nella propria abitazione gli immigrati entrati illegalmente dalle coste siciliane. E’ stato trovato e arrestato in provincia di Ferrara, a Tresignana appunto, dove si era fermato forse per i suoi affari ufficiali. Questa vasta operazione è scaturita dalle indagini connesse all’attentato terroristico del tunisino Anis Amri a Berlino, avvenuto il 19 dicembre del 2016: è stato riscontrato come tra gli stranieri intenzionati a raggiungere lo spazio europeo, attraverso i canali messi a disposizione dalla rete criminale, vi fossero anche soggetti sospettati di essere combattenti per la jihad.