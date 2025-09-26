I soliti violenti

Sergio Gioli
I soliti violenti
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente treno PinarellaGranchio bluPrevisioni meteo weekendOlio 2025Elezioni MarcheBallando con le stelle
Acquista il giornale
CronacaTraffico di rifiuti, due condanne. Ma l’accusa diventa più leggera
26 set 2025
FEDERICO MALAVASI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Traffico di rifiuti, due condanne. Ma l’accusa diventa più leggera

Traffico di rifiuti, due condanne. Ma l’accusa diventa più leggera

A processo la titolare e una dipendente di un’azienda di commercio all’ingrosso di materiali di recupero. Le difese: "Da un reato di ecomafia siamo passati a un illecito più ‘soft’. Soddisfatti a metà, ora l’appello".

L’indagine è stata condotta dalla polizia ferroviaria (. foto d’archivio

L’indagine è stata condotta dalla polizia ferroviaria (. foto d’archivio

Per approfondire:

Due condanne, ma con accuse decisamente ridimensionate rispetto all’impianto accusatorio originario. Non più un reato da ecomafia, ma un illecito di natura contravvenzionale nell’ambito delle norme sulla gestione dei rifiuti. È una soddisfazione a metà quella dei difensori delle imputate, due ferraresi di 76 e 49 anni, rispettivamente amministratrice di una società di commercio all’ingrosso di materiale di recupero e dipendente con funzioni amministrative della medesima azienda con sede nel Basso ferrarese. Le due donne erano finite a processo nell’ambito di un’inchiesta della Dda per un presunto giro d’affari milionario legato a cinquemila tonnellate di rifiuti trattate in una maniera ritenuta illecita dagli inquirenti. Ieri mattina, il processo è arrivato alla sentenza. Il giudice Sandra Lepore, dopo aver riqualificato le accuse come accennato, ha condannato entrambe le imputate a otto mesi di arresto (pena sospesa). Per quanto riguarda la società, per la quale il pubblico ministero Flavio Lazzarini ha contestato la responsabilità amministrativa nell’illecito, il verdetto infligge la condanna a versare 38mila euro. "È stata smontata l’ipotesi accusatoria – hanno spiegato i difensori delle due donne, gli avvocati Simone Bianchi e Giuliano Onorati –. Siamo di fronte a una irregolarità contravvenzionale, che è tutta un’altra cosa rispetto alle pesanti accuse iniziali. Ora valuteremo le motivazioni e l’appello".

I fatti. L’inchiesta a monte del procedimento è culminata nel 2019, quando la polizia ferroviaria ha scoperto quel presunto traffico illecito di rifiuti non pericolosi. Le indagini ebbero inizio a seguito di una verifica di routine in un’azienda della provincia, in cui furono riscontrate alcune anomalie. In particolare, secondo l’impianto accusatorio, le imputate avrebbero raccolto e gestito rifiuti metallici senza autorizzazione amministrativa. Inoltre, molte delle dichiarazioni di acquisto rilasciate dalla società avrebbero contenuto informazioni false riguardo a chi aveva raccolto e portato i rifiuti. Contestazioni oggi fortemente ridimensionate, nonostante la sentenza di condanna.

Federico Malavasi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

CondannaGiustizia