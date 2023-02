Traffico internazionale di droga a Ferrara, le intercettazioni choc

La Guardia di Finanza che ha sgominato l'organizzazione dedita al traffico internazionale di droga che aveva la sua base a Ferrara

Ferrara, 18 febbraio 2023 – Il corpo di Solomon Okocha, imbianchino nigeriano di 33 anni, era stato abbandonato lungo la Statale Adriatica tra le province di Bologna e Ferrara poche settimane prima, quando due connazionali vengono ’intercettati’ nell’ambito delle indagini su un traffico internazionale di droga e si riferiscono proprio a qualcuno che "è stato abbandonato lungo la strada tra Bologna e Ferrara". I due erano tra le decine di indagati tenuti sotto osservazione dai militari della guardia di finanza di Trieste nell’ambito dell’operazione Green Road , coordinata dalla procura della Direzione distrettuale antimafia, che ha portato all’arresto, soltanto giovedì di tredici delle diciotto persone per cui era stata firmata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sei scovate in città, nella zona di via Krasnodar e zone limitrofe, dove era stata organizzata una sorta di centrale di smistamento della droga. Una settima, invece, è ancora ricercata ma i finanzieri avrebbero già individuo un suo giaciglio con qualche ovulo di droga abbandonato, probabilmente nella fretta di darsi alla fuga. Potrebbe avere le ore contate, considerando che al di là delle ricerche tradizionali, sono scattate le segnalazioni nella banca dati nazionali e anche nell’area Schengen. Traffico internazionale. I militari della guardia...