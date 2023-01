"Traffico e ciclabile, intervenire su via Copparo"

Un’interpellanza per capire se, su via Copparo, "siano in programma misure di contenimento della velocità dei veicoli, come ad esempio dissua-sori collocati in prossimità delle zone sopra menzionate ovvero l’installazione di autovelox o tutor per limitare la velocità dei veicoli" e se "i lavori di realizzazione della

a pista ciclabile sulla Via Copparo siano attualmente in corso e – in caso positivo – i tempi in cui

gli stessi potranno ragionevolmente concludersi". Il documento è firmato dalla consigliera comunale del Partito Democratico, Maria Dall’Acqua ed è indirizzata al sindaco Alan Fabbri e all’assessore competente, Nicola Lodi. "I residenti e i cittadini che esercitano attività lungo la Via Copparo – così la consigliera – lamentano come numerosi veicoli transitino ad una velocità ben più elevata rispetto a quella che sarebbe consentita in città. In tale tratto stradale sono frequenti, se non addirittura quotidiani, in determinati periodi, incidenti". Non solo. "L’elevata velocità dei veicoli in tale tratto stradale – prosegue Dall’Acqua – mette a repentaglio l’incolumità, sia di coloro che transitano sulla Via Copparo, sia degli stessi residenti, che più volte hanno subito danni ai propri immobili proprio in ragione dei sinistri occorsi". "Era prevista, sulla Via Copparo, – conclude la consigliera del Pd – la realizzazione di una pista ciclabile volta a collegare Ferrara alla frazione di Boara. Tale pista ciclabile renderebbe certamente più sicura la viabilità per ciclisti e pedoni, anche e soprattutto nelle ore notturne e serali".

f. d. b.