"Traffico e smog. Ma anche servizi"

Nelle parole di Gianni Casoni la certezza della propria scelta. "In città risiedo da sempre e posso dire che mi trovo molto bene – precisa –. Qui abbiamo tutte le comodità, dai servizi ai trasporti. Quella nelle frazioni è una vita diversa per molti aspetti. Per fare gli spostamenti sono necessari i mezzi pubblici oppure bisogna servirsi della bicicletta per le vie del centro. Certo in città c’è più traffico, più smog. Ritengo comunque che sia necessario fare attenzione a non disperdere un patrimonio del territorio. Se tagliano i servizi nelle frazioni, forte il pericolo a quel punto che i residenti scelgano di trasferisci in luoghi che hanno uffici, negozi".