Traffico illecito di rifiuti, azienda dissequestrata

È stata dissequestrata l’azienda attiva nel commercio di rottami finita nei mesi scorsi sotto la lente della Dda che indagava su un presunto maxi traffico illecito di rifiuti. L’attività investigativa, condotta dalla polizia ferroviaria e durata tre anni, aveva portato a un’inchiesta per i reati di concorso in traffico illecito di rifiuti metallici non pericolosi, attività di gestione dei rifiuti, falsità ideologica commessa dal privato, appropriazione indebita e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nei reati ambientali. Tre gli indagati, assistiti dagli avvocati Simone Bianchi e Giuliano Onorati. Si tratta dei proprietari dell’azienda in questione. Nei mesi scorsi era stata revocata la misura cautelare interdittiva personale emessa nei loro confronti, mentre ieri sono stati tolti i sigilli all’azienda.