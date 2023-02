Traffico in tilt per due incidenti

Due incidenti a distanza di poche sulla Provinciale 68 verso Codigoro hanno causato non pochi problemi al traffico con lunghe code. Le auto si sono riservate nei centri urbani causando disagi alla circolazione. In uno dei sinistri un automobilista è rimasto incastrato nell’auto e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. La polizia locale di Codigoro ha dovuto lavorare dalle 10 alle 13 per fare defluire il traffico ed evitare ulteriori disagi agli automobilisti. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato feriti gravi, ma i due incidenti ravvicinati hanno creato problemi al traffico.