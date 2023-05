"Traffico in via Ravenna, una proposta concreta"

Caro Carlino,

in questi giorni sulla cronaca locale ho notato che con più frequenza si discute sul problema, quotidiano, di chi è costretto, quando entra in città, e sopratutto dopo una giornata di lavoro magari trascorsa in un’altra provincia, a transitare per via Ravenna verso Piazza di San Giorgio. Ritengo che chi ha progettato quel tratto di strada ha, purtroppo, sottostimato che nell’ arco di 500 metri le tre rotatorie presenti in serie avrebbero comportato il disagio e soprattutto lo smog che principalmente i residenti di quella zona subiscono ogni giorno, con gravi problemi di salute che potrebbero arrecare in futuro, e per questo vorrei sottolineare che l’ingresso da quella parte della città è diventato insostenibile. In qualità di ex consigliere, ho sempre cercato di dare un contributo costruttivo nei confronti dell’Amministrazione Comunale perché solo lamentarsi non serve a nulla. E, dunque, attraverso le pagine del vostro quotidiano, provo a fare una proposta che spero possa essere un modesto contributo agli amministratori di Ferrara. Se fossi uno di loro, infatti, valuterei la possibilità, con uno studio realizzato da professionisti, di valutare la possibilità di prolungare il sottopasso che c’è poco prima della prima rotonda, sempre in direzione centro, per una distanza di 100 metri. Sono convinto che possa essere una soluzione che permetterebbe ai fruitori del supermercato presente nella zona di recarsi in tutta sicurezza verso il parcheggio (quello dell’ex pizzeria Marechiaro) e per il resto dell’utenza che fruisce della viabilità momentanea di proseguire verso San Giorgio come attualmente fa senza troppi intoppi. A mio avviso ci sarebbe un miglioramento della viabilità e soprattutto una riduzione dello smog, in particolar modo, per chi risiede nelle vicinanze di quel tratto di strada dove si creano i rallentamenti a causa delle code.

Alessandro Veratelli