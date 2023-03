Traffico internazionale di droga Smantellata rete cinese: 4 arresti

di Cristina Rufini FERRARA Coltivavano enormi distese di piante di marijuana in capannoni abbandonati trasformati in serre. E per farlo rubavano l’energia elettrica nel punto più vicino. Non solo. Si occupavano di spedire il prodotto finito nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, negli Stati Uniti, in Australia e in Nuova Zelanda. Un enorme traffico internazionale di sostanze stupefacenti cosiddette leggere, marijuana in prevalenza, ma anche della ’micidiale’ ecstasy. Quasi quattrocento i chili di sostanze sequestrati dai carabinieri del Nucleo investigativo di Ferrara nei cinque anni di indagini, rese complesse dal capillare sistema a ’compartimenti stagni’ organizzato dai capi dell’organizzazione, marito e moglie cinesi di 48 e 45 anni, che vivono in Toscana. Per un giro di affari di un centinaio di milioni di euro. Il pacco sospetto. Le indagini dei carabinieri del Roni sono iniziate a seguito della scoperta all’aeroporto di Heathrow, il 22 ottobre del 2018, di un pacco con dentro cinque chili di marijuana. Da qui, a ritroso, si è arrivati al punto di partenza, che è risultato essere Cento, in provincia di Ferrara. Da qui sono iniziate le complesse indagini – anche per la difficoltà di intercettare le utenze cinese, i cui fruitori si scambiavano messaggi e video chiamate...