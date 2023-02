Traffico internazionale di droga: a Ferrara la ‘centrale’ di smistamento

pintus monza guardia di finanza

Ferrara, 16 febbraio 2023 – La guardia di finanza ha eseguito diciotto arresti nell’ambito di una operazione che ha stroncato un traffico internazionale di droga. L’attività, partita da Trieste, ha riguardato anche Ferrara dove, secondo gli inquirenti, era presente la centrale di smistamento della droga.

Nel mirino un gruppo di nigeriani che si muoveva lungo la direttrice geografica Bologna/Milano - Olanda - Ferrara - Regioni dell'Italia Nord Orientale, la cosiddetta "Green Road". Sono stati così scoperti i trasporti che hanno portato all'arresto, in flagranza di reato, dei corrieri, tutti nigeriani, incaricati di "ingerire" diverse tipologie di sostanza stupefacente, dalla marijuana, all'eroina e alla cocaina.

Oltre alla rotta Roma-Trieste le successive indagini hanno consentito inoltre di ricostruire ulteriori direttrici di traffico, come ad esempio quella Lagos - Addis Abeba - Milano/Roma. Lo stupefacente trasportato in Italia tramite gli "ovulatori" veniva inizialmente stoccato in un'abitazione in una zona periferica di Ferrara. Nel complesso, i tentativi di "importazione" della droga in Italia bloccati dai finanzieri triestini hanno consentito l'arresto in flagranza di reato di 30 nigeriani, cui si aggiungono i 18 arrestati dell'operazione di oggi, per un totale di 48 persone destinatarie di provvedimenti restrittivi.

Sarebbero responsabili del traffico e dello spaccio di oltre 100 chili tra eroina, cocaina e marjuana, quantitativo che

immesso sul mercato avrebbe complessivamente fruttato circa 2 milioni di euro.