Traffico, la mobilitazione. Al via una raccolta firme : "Bisogna ampliare la Ztl"

Applicare il Piano Urbano di Mobilità sostenibile, allargando la Ztl medievale. Dunque estendere le zone pedonalizzate all’area fra corso Giovecca e Baluardi, tra via Quartieri e Porta Romana. Di più: estendere le pedonalizzazioni anche a via Savonarola, Cisterna del Follo e via Scandiana. Potenziare il trasporto pubblico, prediligendo flotte elettriche di mezzi a dimensioni ridotte e lavorare affinché il centro storico sia "sempre di più libero dalle macchine". Il Forum Ferrara Partecipata torna a far sentire la sua voce attraverso una petizione che è stata protocollata nei giorni scorsi contestualmente alla richiesta di un incontro con il neo assessore alla Mobilità, Stefano Vita Finzi Zalman. Le firme raccolte sono oltre cento e, assicurano dal gruppo di cittadini, "si tratta di residenti che tengono molto a questa iniziativa". La portavoce è Francesca Cigala Fulgosi.

"La prima giunta guidata da Alan Fabbri, già nel 2019 – ricorda – approvò questo piano di mobilità sostenibile. Tuttavia, da allora, non ne è mai stata data applicazione nonostante contenga molti degli elementi che il Forum abbia indicato come prioritari all’interno della petizione". Insomma, c’è già tutto scritto. Il sentimento di fondo che ha mosso il gruppo civico verso l’iniziativa si sostanzia nella condanna trasversale "all’eccessiva presenza di auto in centro storico". "La direzione da intraprendere – così Cigala Fulgosi – è quella di limitare il più possibile la presenza delle vetture nel centro storico, evitando tuttavia disagi a residenti e attività commerciali. Dunque l’estensione della Ztl va affiancata al potenziamento del trasporto pubblico locale, alla realizzazione di nuove infrastrutture ciclabili che connettano in modo sostenibile la città e anche il forese e, da ultimo, va incentivata la realizzazione di parcheggi scambiatori". Il contenuto della petizione potrebbe essere serenamente sintetizzato con lo slogan che l’attivista adopera: "Immaginiamo e lavoriamo affinché la città sia sempre più a misura di persone, piuttosto che a misura di macchine". Negli auspici di Laura Trentini, fra le promotrici del documento, c’è la "pedonalizzazione anche del perimetro compreso fra via Scandiana e via Formignana. Non solo – specifica – per dare maggiori garanzie ai residenti, ma soprattutto perché si tratta di zone densamente popolate e ricche di monumenti (oltre che di scuole)". Giuliana Bonalberti (aderente al Forum), porta la sua esperienza personale di cittadina che risiede in una delle traverse di via XX settembre. "Negli anni – dice – la situazione del traffico in città è decisamente peggiorata. L’utilizzo delle autovetture va scoraggiato a favore della mobilità sostenibile. Serve un salto di qualità".

Federico Di Bisceglie