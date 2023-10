Tragedia a Casaglia. Malore dopo la caccia, esce di strada e si schianta. Muore di fianco all’amico

Aveva trascorso le prime ore del mattino a caccia nei terreni a ridosso dell’argine del Po insieme a un amico e ai suoi fedeli segugi. Al termine della battuta aveva preso la via del ritorno. A casa, però, non c’è mai arrivato. A pochi minuti dalla partenza Franco Giusto, sessantenne di Padova, ha perso il controllo della propria auto che si è schiantata prima contro un palo e poi contro alcuni bidoni dell’immondizia. Per il cacciatore veneto non c’è stato nulla da fare. All’origine dell’incidente un malore improvviso, che ha colto il sessantenne mentre era al volante. Ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118 è risultato inutile. Illeso ma sconvolto l’amico di Giusto, anch’esso di Padova, che non ha potuto fare nulla per evitare il peggio.

L’allarme è scattato alle 9.15 di ieri. Le due ‘doppiette’ avevano raggiunto le campagne della frazione ferrarese per trascorrere qualche ora a caccia. Una volta conclusa la battuta, erano saliti sulla Fiat Tipo Station Wagon di Giusto per rientrare a Padova. A un tratto, mentre percorreva via Giovanni Ranuzzi, all’altezza di Casaglia, la macchina dei due cacciatori ha iniziato a sbandare verso sinistra. Il passeggero si è subito accorto di quanto stava succedendo e ha cercato di chiamare l’amico, ma senza risultato.

La Fiat Tipo ha ‘tagliato’ la carreggiata e ha concluso la sua corsa sul ciglio opposto della strada, dopo aver urtato prima un palo e poi i bidoni dell’immondizia. Il cacciatore, resosi conto della gravità della situazione e non ottenendo risposta dall’amico accasciato sul volante, ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi. Per prima cosa i pompieri hanno liberato il sessantenne dall’abitacolo nel quale era rimasto incastrato. I sanitari hanno tentato l’impossibile, ma alla fine hanno dovuto arrendersi all’evidenza. Gli accertamenti medici svolti nell’immediatezza hanno permesso di indicare come verosimile causa della morte il malore che ha colto il conducente dell’auto, mentre è stato praticamente escluso che l’impatto possa avere giocato un ruolo. Vista la sostanziale chiarezza della dinamica, il pubblico ministero di turno non ha ritenuto di svolgere accertamenti medico legali né di sequestrare il veicolo. Dall’incidente, come anticipato, sono usciti illesi il compagno di caccia della vittima e i cani che si trovavano sul retro della vettura. Giusto, ex netturbino dell’Aps di Padova e pensionato dal 2022, lascia l’anziana madre e una sorella.

Via Ranuzzi è rimasta chiusa per il tempo necessario a ultimare i rilievi. Come anticipato, gli agenti della polizia locale non hanno dubbi sulla dinamica dell’incidente, sostanzialmente confermata sia dalle ricostruzioni che dal racconto del passeggero. Oltre ai rilievi, a impegnare gli uomini del comando di via Tassoni è stata la presa in carico delle armi della vittima, che ora dovranno essere custodite con i dovuti metodi e poi consegnate alle autorità competenti.