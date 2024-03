Tragedia a Cona. Auto contro scooter. Muore a 54 anni mentre va al lavoro

Le prime luci del giorno non avevano ancora illuminato quella strada che percorreva ogni giorno per raggiungere la città. In quel momento di relativa quiete che precede l’ora di punta, nulla faceva pensare che ieri al lavoro non ci sarebbe mai arrivato. Maurizio Masi, 54 anni, è morto nello scontro con un’auto all’altezza dell’abitato di Cona. Uno schianto violentissimo, che ha scagliato lo scooter del 54enne fuori strada e che ha semidistrutto la vettura condotta da un 31enne ferrarese. Inutili i soccorsi al centauro, deceduto subito dopo l’impatto. L’ennesima tragedia della strada si è consumata pochi minuti prima delle 6. Masi era partito da poco da casa, a Quartesana. Era salito in sella al suo scooter Kymco X Town ed era partito in direzione Ferrara, dove lavorava in un’azienda grafica. La strada è ancora sgombera, salvo pochissime auto. Una di queste è la Fiat Bravo condotta dal 31enne, che viaggia nella direzione opposta. I due veicoli si incontrano in via Comacchio, all’altezza dell’incrocio con via Portomaggiore. Un botto spezza la quiete del primo mattino. La Bravo si intraversa al centro della carreggiata. Nello scontro perde una ruota. Lo scooter invece vola fuori strada, interrompendo la propria corsa a ridosso del muro di recinzione di una casa. Il corpo del 54enne si ferma esanime sull’erba della scarpata a bordo strada. Sull’asfalto i detriti della tragedia: il bauletto del Kymco, la visiera del casco e alcuni resti semidistrutti dei veicoli.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto arrivano i sanitari del 118, gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi e le volanti della polizia di Stato che hanno aiutato a gestire la viabilità. I soccorsi non sono serviti a nulla. Troppo gravi le ferite riportate da Masi nell’impatto. Illeso, seppure sotto choc, il conducente dell’altra vettura. Al vaglio le cause dell’incidente, sul quale la procura ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Per prima cosa verrà disposta l’autopsia sul corpo del centauro, poi il pubblico ministero di turno valuterà se far svolgere una consulenza cinematica per chiarire i dettagli dell’accaduto. Poco dopo lo schianto, in via Comacchio arrivano la moglie e i familiari della vittima, sconvolti e increduli per l’accaduto. È necessario l’intervento di una seconda ambulanza per assistere la moglie del 54enne, distrutta dal dolore. I soccorsi e i rilievi impongono la chiusura della strada tra via Zamboni e la rotatoria delle scuole medie. L’interruzione del traffico, con relativi disagi e rallentamenti, dura fino alle 10.30. "Ero in casa – racconta un residente la cui abitazione si affaccia sul luogo dell’incidente –, ho sentito le sirene e sono uscito. Ho visto il disastro. Questo è un incrocio brutto – conclude amareggiato –. È pericoloso, anche per chi lo percorre in bicicletta".